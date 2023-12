Das (neue) höchste Gebäude der Welt

Im Norden von Dschidda, an der Westküste Saudi-Arabiens, soll das höchste Gebäude der Welt entstehen – mit einiger Verzögerung. Denn das Projekt wurde bereits im März 2011 genehmigt und im August des gleichen Jahres unter dem Namen Kingdom Tower in Auftrag gegeben. Ursprünglich sollte es im Jahr 2017 in den Himmel ragen, aber dann kam alles anders als geplant …

Die Fertigstellung verzögerte sich laufend, im Jänner 2018 schließlich wurden die Arbeiten an dem Wolkenkratzer komplett eingestellt. Der Grund: finanzielle Probleme und die Verhaftung des Chefs des Bau- und Immobilienunternehmens Saudi Binladin Group im Zusammenhang mit einer Antikorruptionsaktion. Auch der Auftragnehmer musste in weiterer Folge ersetzt werden. Mittlerweile haben sich die Wogen geglättet und es wurde angekündigt, die Bauarbeiten 2023 wieder aufzunehmen. Der Wolkenkratzer trägt nun den Namen Jeddah Tower, der Entwurf stammt vom Team Adrian Smith + Gordon Gill Architecture aus Chicago.

Über den Wolken

Das Projekt soll 1.000 Meter hoch werden. Zum Vergleich: Derzeit ist der Burj Khalifa in Dubai mit seinen 828 Metern das höchste Gebäude der Welt. Der Jeddah Tower wird diesen also um beeindruckende 172 Meter überragen und das Herzstück der Jeddah Economic City darstellen, einem umfassenden Revitalisierungsprojekt in Jeddah. Die geschätzten Kosten für den Wolkenkratzer belaufen sich auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar.

"Das Design ist eng mit Saudi-Arabien verbunden, stellt aber auch eine Weiterentwicklung und Verfeinerung der Hochhaus-Architektur dar. Das Design des Jeddah Tower basiert auf diesen architektonischen Wurzeln, nutzt ihre bewährten Design- und technologischen Strategien voll aus, verfeinert und entwickelt sie weiter, um neue Höhen zu erreichen", so Adrian Smith + Gordon Gill (AS + GG) Architecture.