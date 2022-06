Das nachhaltigste Gebäude der Welt

Kirchheim unter Teck muss man nicht kennen. Dass diese unscheinbare Provinzstadt in Baden-Württemberg dennoch eine gewisse Bekanntheit erlangt hat, liegt an einem Bauprojekt am Rand der Altstadt. Das Besondere an diesem Gebäude ist seine kompromisslos nachhaltige Bauweise und die negative CO₂-Jahresbilanz. Das Eisbärhaus ist damit ein Modell, das für das klimaneutrale Bauen der Zukunft taugt.