Das längste Rohbambusdach der Welt

Tee spielt in China seit jeher eine große Rolle. Vor allem fürGemeinden wie Zhuguanlong im Landkreis Shouning, wo über 90 Prozent der Anwohner in der Teeindustrie und verwandten Branchen arbeiten. Nur logisch, dass es dort eines zentralen Ortes für den Handel mit Teeblättern bedarf. Idealerweise eines Marktes, der darüber hinaus auch als Location für verschiedene kulturelle und sportliche Massenaktivitäten dienen kann. Diese Voraussetzungen im Kopf, schuf das chinesische Büro SUP Atelier of Thad ein nachhaltiges Wunderwerk für den Tea Leaf Market von Zhuguanlong: Ein Rohbambusdach mit stolzen 18 Metern Spannweite – und damit das weltweit längste seiner Art.

Nachhaltiger Prototyp

Der Pavillon beeindruckt jedoch nicht allein durch Größe. Er soll einen Prototyp liefern, der andernorts nachgebaut werden kann: Ein Konzept, das Handel und dörflichen Aktivitäten gleichermaßen beste Bedingungen bietet und so die ländliche Gemeinschaft fördert. Und zwar auf besonders nachhaltige Art.

SUP Atelier hat für den Tea Leaf Market traditionelle und moderne Bautechniken kombiniert, lokale Arbeitskräfte beschäftigt und recycelte oder wiederverwertbare Materialien aus der Region verwendet.