Das klimaneutrale Büro

Benötigte Energie wird selbst produziert

Der Solarkamin ist eine jahrhundertealte Belüftungstechnik. Schon die alten Römer nutzten ihn, um ihre Häuser im Sommer zu kühlen. Das Grundprinzip ist einfach erklärt: Schwarz gestrichene Kamine werden von der Sonne aufgeheizt. Die warme Luft steigt auf und zieht kalte Luft über Wärmeaustauschrohre unter der Erde nach. Diese strömt dann zu den einzelnen Steigschächten und versorgt die Räume mit frischer Luft.

Der große Vorteil dieses Systems liegt in der passiven Hauskühlung, die im Gegensatz zu Klimaanlagen und mechanischen Lüftungen kaum Strom benötigt.

Ziel ist ein klimaneutraler Gebäudebetrieb. Das heißt, dass genauso viel Energie gewonnen werden soll, wie benötigt wird. AllesWirdGut, Architekturbüro

Um den operativen Kohlenstoff auch in der kalten Jahreszeit möglichst niedrig zu halten, sind Wärmepumpen auf Niedertemperatur im Einsatz. Den dafür nötigen Strom liefert eine Photovoltaikanlage am Dach. „Ziel des Hitachi Columbus Campus ist ein klimaneutraler Gebäudebetrieb. Das heißt, dass genauso viel Energie gewonnen werden soll, wie benötigt wird“, so das Architekturbüro in seiner Projektbeschreibung.

Franklin bekommt Zuwachs

Der Bürokomplex wird vom Investor 3ipro GmbH im neuen Mannheimer Stadtteil Franklin entwickelt, das immer mehr Gestalt annimmt. Neben Wohnquartieren entstehen hier auch neue Gewerbegebiete wie das Columbus-Quartier. Die städtebauliche Entwicklungsgesellschaft MWSP setzt dabei auf die Sanierung bestehender Gebäude ebenso wie auf die Entwicklung nachhaltiger Immobilienprojekte mit partizipativer Bürgerbeteiligung.