Das ist Holzklasse!

Das ob der vielen Mitspieler echt harte Match um dieses Prestigeprojekt gewannen damals – im Jahr 2016 bereits – Zaha Hadid Architects. Allein, die Freude währte nur kurz.

Behörden als Stolperstein

Bald war klar, dass der vorgelegte Entwurf für das welterste Holzstadion von den zuständigen Behörden nicht genehmigt würde. Wohl hatte so mancher Lokalpolitiker ein Brett vor dem Kopf. Denn die Begründungen für die Ablehnung muten kurios an:

Gemeinderäte hatten Bedenken geäußert, dass das 20 Meter hohe Holzstadion die Aussicht auf einen nahe gelegenen historischen Weiler beeinträchtigen könnte. Außerdem befürchtete man, dass eine Parkgebühr von teuren sieben Pfund die Menschen dazu verleiten würde, stattdessen kostenlos in den nahen Wiesen zu parken …

Plötzlich stolze Politiker

Nach viel Hin und Her und einigen Adaptierungen im Konzept erteilte man nun aber endlich die Baugenehmigung. Und wie es in der Politik eben so ist, feiert man die großartige Entscheidung plötzlich groß ab. Das klingt dann in den Worten von Stadträtin Miranda Clifton so: "Im Moment sind wir für unsere Müllverbrennungsanlage bekannt. Das wird sich nun ändern. Denn: Dieses Gebäude ist ikonisch. Es könnte eine Touristenattraktion werden.“