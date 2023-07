Das hübsche Antlitz der Villa BW

Die Villa BW steht im beschaulichen Örtchen Schoorl in Nordholland, oberhalb von Amsterdam, ganz nah am Meer. Dort, wo die hügelige Dünenlandschaft in das tiefer liegende Poldergelände des Hinterlandes übergeht.

Auf zweifache Weise unverwechselbar

Die Villa BW ist auf zweifache Weise unverwechselbar: Da ist zum einen der interessante Baukörper mit seinem doppelt gekrümmten Dach. Und zum anderen besteht die Fassade zur Gänze aus Keramik.