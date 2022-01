Das hot was!

Konkret hat man sich bei der Planung der Immobilie besonders auf Möglichkeiten konzentriert, die eine natürliche Belüftung und Kühlung der unterschiedlichen Wohneinheiten möglich macht, betonen die Architekten. Und dabei zeigte man sich durchaus findig! Das fängt schon bei der Grundform und Ausrichtung der gesamten Anlage an.

Gemeinschaft im Zentrum

Das Areal wurde in zwei Einheiten geteilt, die in der Mitte einen Scheitelpunkt bilden. Dieser ist das gesellschaftliche Zentrum. Hier finden sich die Haupteingangshalle und die Gemeinschaftsräume (Fitnessraum, Sky Garden, SPA, Pools, etc.).

Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die Wohneinheiten in zwei Schleifen an den Knotenpunkt zu fügen. Beide Schleifenbögen wiederum werden aufsteigend errichtet. Und das nicht ohne Grund: So beschatten sich die einzelnen Wohneinheiten gegenseitig. Außerdem werden die einzelnen Dächer begrünt, was zusätzlich der Abkühlung der Ranco Luxury Apartments dient.

Doch diese bauliche „Kühlschleife“ ist nicht der größte Clou der Architekten. Vielmehr ist man auf die eigens entwickelte sogenannte „Schildhaut“ des gesamten Komplexes besonders stolz. Man habe versucht, jede Wohneinheit als organisches Element zu verstehen, sagen die Architekten. Und weil viele Lebewesen Hitze über die Haut verarbeiten, kam man wohl für den Bau zu einer ähnlichen Lösung. Allein, in diesem Fall wird nicht etwa Hitze über eine besondere Oberfläche abgegeben, sondern die Hülle verhindert, dass die Wärme überhaupt erst aufgenommen wird!

Schutzschirm für Ranco Luxury Apartments

Im Detail findet sich diese Membran schon auf der Umfassung des gesamten Komplexes. Hier fungiert sie wie ein erster Schutzschirm für alle Wohneinheiten. „Die Textur dieses Schildes ist vom Sandmuster der Wüste inspiriert, das die Illusion der Unendlichkeit vermittelt. Außerdem filtert sie perfekt den eindringenden Wind, der alle Einheiten mit Frischluft versorgt“, schildern die Architekten.

Soll heißen: Die Membran wird von einem speziellen Muster durchbrochen, das ausreichend Windbewegung zu- und gleichzeitig möglichst wenig Hitze einlässt. Das gleiche Spiel wird von den Architekten dann bei jeder einzelnen Wohneinheit weitergeführt. Diese sind nämlich allesamt komplett mit eben der gleichen Membran samt clever berechneten Durchlässen versehen.