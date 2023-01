Das gespiegelte Dorf

Schon der Erstling hatte für Aufsehen gesorgt. Im Jahr 2016 finalisierte das italienische Studio Network of Architecture (noa*) im Auftrag des Nobelhotels Hubertus im italienischen Pustertal einen nicht ganz alltäglichen Pool. Bloß auf vier baumähnlichen Säulen ruhend, ragt seither das 25-Meter-Becken freischwebend in die Landschaft. Und gibt dem Schwimmer dank Glasboden einen spektakulären Blick in die Tiefe frei.