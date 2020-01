Das Gebäude, das denkt

Bei den Smart Commercial Buildings, wie sie im Fachjargon genannt werden, hat die Gebäudetechnik den Heizungskeller in Richtung Internet verlassen. Die zentrale haustechnische Anlage ist mit den einzelnen Raum- und Geräteregelungen direkt oder über das Internet of Things (IoT) vernetzt. Einzelne Prozesse sind digitalisiert und liefern über Sensoren eine Vielzahl an Daten. Obwohl die technischen Möglichkeiten längst vorhanden sind, gibt es noch kaum smarte Gebäude. Dafür gibt es laut einer Studie der Technologiestiftung Berlin mehrere Gründe.Oft mangelt es bei Geräten noch an Schnittstellen, die ein einfaches Plug and Play ermöglichen. Qualifizierte Fachkräfte, die all die neue Technologie einbauen und betreuen können, sind oft schwer zu finden. Und schließlich müssen die erhobenen Daten gesetzeskonform gehandelt und alle Zugriffsrechte klar definiert werden.

Smarte Gebäude – der Schlüssel zur Energiewende

Wenn man ernsthaft eine Energiewende und die gesetzten Klimaziele erreichen will, kommt man um die Digitalisierung von Gebäuden nicht herum. Die folgenden Zahlen belegen dies.