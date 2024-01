Das Erdhaus von Eindhoven

Eingebettet

Der Weg zum Haus führt durch ein Feld – bis man schließlich zu einem Gang aus Witterungsstahl gelangt. Er schneidet durch einen Hügel, in den das Gebäude eingebettet liegt, von ihm aus gelangt man zum Haupteingang, durch den man die oberste Ebene des Hauses betritt.

Hier befindet sich der Koch- und Essbereich samt kleiner Außenterrasse. Der oberirdische Teil des Hauses setzt die sanfte Rundung des Hügels fort und verschmilzt so mit der Landschaft. Auf der anderen Seite zeigt sich die Fassade des Hauses mit großen Fenstern, holzverkleidet, eingebettet in Feldblumen und Gräser. Material, Farben und Beschaffenheit des Hauses gehen eine Symbiose mit der Umgebung ein, ganz so, als wäre eine Landschaft ohne dieses Haus schier undenkbar.

Traditionelle Materialien

Die Grundstruktur des dreigeschossigen Wohnhauses wurde direkt vor Ort aus Beton gegossen. Nur so konnte die nahtlose Einbettung in die Natur garantiert werden. Für die freistehende Fassade wurden Holzlatten mit verschiedenen Mustern verwendet; eine Hommage an den Ziegenstall, der sich früher auf dem Grundstück befand und für den dieser Stil typisch war.

"Die Verwendung von Holz ist inspiriert von den traditionellen Materialien, die in dieser Gegend für Ställe und Scheunen verwendet werden, und wird sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt", erklärt Projektleiterin Marrit Winkeler von Willemsen U.