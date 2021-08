Das Dorf liegt in der Stadt

Västerbroplan ist eine Verkehrskreuzung in Kungsholmen, Stockholm. So lautet das derzeitige Ergebnis, wenn man Västerbroplan in eine Suchmaschine eingibt. Ein Umstand, der sich schon sehr bald ändern dürfte. Spätestens im Jahr 2023, wenn das gleichnamige Holzhochhaus zur neuen, weithin sichtbaren Landmark auf der „Königsinsel“ wird. Mit der Eröffnung des sozial und ökologisch nachhaltigen Wohnturms will Schwedens größte Wohnbaugenossenschaft HSB ihr 100-jähriges Jubiläum gebührend feiern.