Das doppelte Häuschen

Trotz – oder gerade wegen – der Größe war man darauf bedacht, die Häuser so gut wie möglich in das landschaftliche Umfeld zu integrieren. Taller ADG entschied sich daher, im oberen Bereich jeweils fünf einzelne Elemente aus Holz, Stein und Beton zu platzieren, zwei davon mit begrünten Flachdächern. „Die Fassaden sind mit Zedernschindeln verkleidet, die sich in die Landschaft integrieren sollen“, so das Architekturbüro.

Partys & Privates

Im Obergeschoss befinden sich auch die größten Räume des Hauses: Das Wohnzimmer mit Kamin, ein Esszimmer und eine Küche für spezielle Events sowie ein ausgedehnter überdachter Außenbereich samt Schwimmbahn, Bar und Grill. Die fünf Hauselemente sind miteinander verbunden, während die Zwillingshäuser selbst durch einen „Sicherheitsabstand“ voneinander getrennt sind.