Das Bürodorf im Wald

Ein postpandemisches Szenario

Eines fällt in diesem Office-Ökosystem besonders auf: Der Arbeitsalltag selbst rückt in den Hintergrund. Stattdessen dient das Headquarter mehr dazu, Meetings und Fortbildungen zu hosten, Infrastruktur für die Forschung bereitzustellen und für das leibliche und soziale Wohl der Mitarbeiter zu sorgen. Ihre tägliche Arbeit erledigen sie im Home-Office, im Headquarter hingegen tauschen sie sich mit andern aus oder nehmen an Sportkursen teil.

So sieht die Vision der Architekten für die Arbeitswelt von morgen aus. Die Bauherrschaft hat in der Ausschreibung dazu aufgefordert, ein Szenario zu entwickeln, das die postpandemische Arbeitswelt skizziert. Anstatt wie in vielen Unternehmen zu einem Nine-to-five-Alltag im Büro zurückzukehren, möchte man mit dem nachhaltigen Biom künftigen Entwicklungen vorausgreifen.