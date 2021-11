Das Büro am Scheideweg

Trotz des speziellen Innen-Designs wirkt der KAB-Hauptsitz von außen keineswegs wie ein Wohnhaus. Das heuer fertiggestellte Büro am Scheideweg befindet sich in einer „Restfläche“, die nicht ganz in, sondern zwischen mehreren Stadtteilen liegt. Die vielschichtige Kreuzung wird von Autos, Bussen, Fahrrädern und Zügen befahren. Sie ruht genau in der Mitte der zukünftigen Wachstumsgebiete Kopenhagens.

Mit Weitblick geformt

Das Henning Larsen Team nahm die spezielle Lage zum Anlass, das Bürogebäude ohne Vorder- oder Rückseite zu entwerfen. Seine fünfeckige Form öffnet sich nach allen Seiten zur Stadt und bietet Ausblicke auf Vesterbro, Sydhavn, Carlsberg und Valby. Das robuste Äußere aus rotem Ziegel erinnert an historische Backsteinbauten, ohne modernes Flair vermissen zu lassen.