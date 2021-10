Das Beste beider Welten

Die „FloatingGardens“ Anlage wird Sloterdijk ein unverkennbares „Gesicht“ verleihen. Und ihre All-in-One-Schule soll einen besonderen Zweck erfüllen: Es wird erwartet, dass sie den Wandel zum gemischten Wohn- und Büro-Quartier unterstützt.

Lebensqualität auf mehreren Ebenen

Wegender Lage am Rand der Brettener Zone wurde besonderes Augenmerk auf die Integration des Projekts in die Landschaft und auf die grünen Dachgärten gelegt. Deshalb ist das Gebäude bewusst aus unterschiedlich großen Schichten aufgebaut. Dadurch können begrünte Flächen auf verschiedenen Ebenen angelegt werden, die der Artenvielfalt in der Stadt und dem Wohlbefinden der Bewohner dienen. Darüber hinaus fungiert ein großer Überhang an der Eingangsseite der Schule als großzügige Lobby für den Eingang zum Park.