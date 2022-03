Da spielt die Musik

„Mit unserer patentierten akustischen Notenerkennung hört das Gerät in Echtzeit über das Mikrofon, was Sie spielen, und gibt sofortiges Feedback. Mehrere Noten werden besser erkannt als bei allen anderen Apps, selbst bei Hintergrundgeräuschen“, verspricht das Unternehmen. Das soll für Klavier, Gitarre, Saxophon und viele andere Instrumente ebenso gelten wie für Gesang.

UI, UX, Deep Learning und Co

Um diesen hohen Ansprüchen gerecht zu werden, setzen die Entwickler die neuesten Funktionen in den technologischen Bereichen UI (User Interface, sprich: Benutzerschnittstelle), UX (User Experience, also: Nutzererfahrung), Audioverarbeitung und Deep Learning (mehrschichtiges Lernen) ein.

Jeder Schritt in der Projektplanung erfolgte aus Respekt vor dem Gebäude und der phänomenalen Architektur, die durch helle Farben und klare Linien hervorgehoben wird. Architekten des Roy David Studio

Aber kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Beitrags, denn das neue, 4.300 Quadratmeter große Office von JoyTunes in Tel Aviv spielt ebenfalls alle Stücke. Der Bürokomplex des Start-ups erstreckt sich über fünf Etagen in einem einzigartigen Gebäude am Rande des Montefiore-Viertels in Tel Aviv. Das „Montefiore House“ wurde in den 1990er Jahren vom Architekten Israel Godovich entworfen. Welch exzentrischer Denker und scharfer Kritiker der heute 88-jährige Godovich immer noch ist, zeigte er in diesem englischsprachigen Interview für die internationale Ausgabe der New York Times aus dem Sommer 2020.

Ein Würfel mit vitalem Innenleben

Kein Wunder also, dass das Roy David Studio, das für die Gestaltung und Umsetzung des neuen JoyTunes-Office verantwortlich war, von Anfang an klar darlegte: „Jeder Schritt in der Projektplanung erfolgte aus Respekt vor dem Gebäude und der phänomenalen Architektur, die durch helle Farben und klare Linien hervorgehoben wird.“