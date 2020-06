Créteil baut den „Baum des Lebens“

Der Zeitpunkt für ein derart ambitioniertes Großprojekt sei perfekt, zitiert „Le Parisien“ B&C France Programm-Manager Thomas Méaulle: „Wir beobachten eine Bewegung von Unternehmen, die Paris und seine exorbitanten Mieten verlassen, um sich den inneren Vororten zuzuwenden“.

Trend zu mehr Grün erobert Vorstadt

Ganz ähnlich dürfte dies die Jury des Wettbewerbsum Projekte in der Region Grand Paris Sud Est Avenirgesehen haben. Denn sie sprach OXO Architects‘ Entwurf im vergangenen Winter den ersten Platz zu. Damit erhält der Trend zu mehr urbanem Grün, der in der Metropole Paris selbst zusehends Raum greift, auch in den östlichen Randregionen Auftrieb.