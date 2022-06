Cool dank Pool

Konkret sollte für einen Bauherrn in New South Wales ein Rückzugsort geschaffen werden, der mit der umgebenden Natur kommuniziert, aber gleichzeitig auch eine Art Landmark darstellt. Es sollte laut Briefing ein bewohnbares skulpturales Objekt in die zur Verfügung stehende hügelige und bewaldete Landschaft gesetzt werden.

Grüße aus der Kolonialzeit

Das Ergebnis ist ein schwarzer Würfel, der sich an der Verandabauweise aus der Kolonialzeit orientiert. Schwarzer Beton und schwarze Holzlatten verschwimmen auf den ersten Blick nahezu konturlos miteinander. „Aus der Ferne wirkt das Gebäude zurückhaltend, wie ein Schatten in der weiten Landschaft“, beschreibt Edition Office. „Erst bei näherer Betrachtung kontrastiert eine stark texturierte Außenhaut aus dicken Holzlatten den früheren Eindruck einer maschinell bearbeiteten Tektonik, so dass organische Materialgesten den Dialog mit der physischen menschlichen Intimität vorantreiben.“