Cohousing neu gedacht

In konkreten Zahlen heißt das: zwei globale Hektar (gha) pro Nase. Diese Einheit bezeichnet die biologisch produktive Fläche, die notwendig ist, um denLebensstandard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen. In Deutschland liegt er derzeit durchschnittlich bei 5,3 gha, was das weltweit angepeilte Ziel von 1,6 gha pro Erdenbürger weit verfehlt.

Wohnmodell der Zukunft

Die Archy Nova Projektentwicklung hat mit dem We-House ein Wohnmodell geschaffen, das Lösungsansätze für zahlreiche Probleme unserer Zeit liefern soll. „Wir leben in einer Welt, in der Mieten und Immobilienpreise explodieren. In der die Vereinsamung steigt, und der Verbrauch von Ressourcen zunimmt. In der Gesundes immer noch viel teurer ist, als bedenkliche Produkte“, heißt es im Leitbild von we-house.

Es ist Zeit zu zeigen, dass etwas Neues möglich ist, indem wir die guten Ideen zusammenbringen, die unsere Lebensqualität tatsächlich verbessern. Archy Nova, Projektentwickler

Gegen all diese negativen Trends möchte die „Marke für Cohousing des 21. Jahrhunderts“ angehen und baut dabei auf drei Säulen: einem gemeinschaftlichen Angebot, einem innovativen Baukonzept und ganzheitlichem Kreislauf-Denken. „Es ist Zeit zu zeigen, dass etwas Neues möglich ist“, verspricht der Entwickler, „indem wir die guten Ideen zusammenbringen, die unsere Lebensqualität tatsächlich verbessern.“