Cocooning in den Coco Villas in Costa Rica

Stimmige Ton-in-Ton Farbgestaltung

Für jedes der fünf Schlafzimmer wurde eine andere Farbpalette gewählt. Die Ton-in-Ton Farbgestaltung spiegelt sich auch im Ankleidezimmer wider. Die geflochtenen Kopfteile der Betten erinnern an die Pfade und Seilrutschen der in Costa Rica so beliebten Canopy Touren, hoch über dem Boden in den Baumwipfeln – und auch die Cocos sind ja einige Meter über dem Boden verstreut.

In der größten Coco gibt es eine Gemeinschaftsküche mit Essbereich. Die Kochinsel bietet auch viel Stauraum für die Speisen. Und die Längsachse des Esstisches zielt direkt zum Pazifischen Ozean hin. Das übrige Interieur der Coco-Küche ist mit Korbmöbeln und Leuchten aus lokaler Produktion ausgestattet.

Text: Linda Benkö Fotos: BoysPlayNice