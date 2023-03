Cloud 11 setzt Grün über Bangkok

„Wir hatten die Gelegenheit, nicht nur ein Gebäude, sondern ein neues Viertel im Zentrum von Bangkok zu schaffen. Ein urbanes Artefakt, das einen blühenden Ort für Kultur und Kreativität sowie grüne öffentliche Räume bietet, die die Lebensqualität der Menschen in der Gegend von South Sukhumvit verbessern werden“, schildert Snøhetta Gründungspartner Kjetil Trædal Thorsen. Weil immer mehr Menschen in städtische Gebiete ziehen, sei es essenziell, Gemeinschaften zu entwickeln, die den Bedürfnissen der zukünftigen Städte gerecht werden. Auf nachhaltige Art – sowohl in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht.

Im Fokus: Lebensqualität

In diesem Sinne zielt Cloud 11 darauf ab, auf dem Gelände und in dessen Umgebung ein neues Lebensumfeld zu schaffen. Nutzern, Anwohnern und Gästen soll es an nichts fehlen, das den Alltag angenehm gestaltet und Freude macht. So stehen mehrere, von einer zentralen Küche betriebene Restaurants auf dem Plan. Ebenso, wie ein Fitnessstudio, eine große Auswahl an Einzelhandelsgeschäften und zwei Hotels.