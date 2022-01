Cabins in den Lyngenalpen

Energieautarker Holzbau aus Zedernholz

Der Bungalow Cabin in Lyngen Alps ist eine Holzkonstruktion, die passgenau in das Gestein am Fjord eingefügt wurde – ganz nah am Meer, aber in erhöhter Lage. Die Außenhülle inklusive Dach besteht aus unbehandeltem Zedernholz. Es wird mit der Zeit silbergrau, hält aber dem rauen Klima sehr gut stand. Die Innenräume dagegen sind mit Eiche verkleidet, was eine warme, geschützte Atmosphäre schafft.

Grundriss und genaue Lage der Hütte wurden nicht nur unter Berücksichtigung der natürlichen Steinformationen der Landschaft sondern auch nach dem Sonnenstand geplant, berichtet Architekt Snorre Stinessen. Bei der Ausrichtung der Wände hat er sich an den Windströmungen orientiert.