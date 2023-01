Bunt wohnen in Palma

El Terreno erstreckt sich um die Plaza Gomila in der Nähe des Hafens und war in den 1960er und 1970er Jahren neben seiner Schönheit auch für sein Nachtleben berühmt. In seinen Clubs gaben sich legendäre Musiker wie Jimi Hendrix, Ray Charles oder Tom Jones die Ehre. Inzwischen verunzieren lieblose Wohnklötze die mancherorts fast karibisch anmutenden Gassen. Und viele der prächtigen alten Villen dämmern verlassen vor sich hin, während die Plaza als Hotspot feiernder Teenager gilt.

Kreative Erneuerung

Nach langen Jahren der Vernachlässigung und des Verfalls schöpft man vor Ort jetzt Hoffnung: Die Familie Fluxà, Eigentümer der mallorquinischen Schuhmarke „Camper“, erwarb eine Reihe angrenzender Grundstücke rund um die Plaza. Und man initiierte einen Erneuerungsplan, der die „Camper“-Philosophie widerspiegelt, Erbe mit Innovation und Kreativität zu verbinden.