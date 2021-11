Büroturm mit Star-Allüren

Da drängt sich naturgemäß die Frage auf: Was macht The Star zu einem Star? Ganz sicher einmal die Optik. Sollte The Star am Ende wirklich so aussehen, wie auf den veröffentlichten Renderings, erinnert die gigantische elliptische Glaskuppel tatsächlich an eine untergehende Sonne. Diese Illusion will man einerseits durch die Reflexionen der echten Sonne als auch durch unterschiedliche Begrünungen von Freiflächen erzeugen.

Illusion einer untergehenden Sonne

Die 22 Geschoße sollen auf zwei Ebenen so unterbrochen werden, dass das gesamte Objekt von Grünanlagen umrahmt werden kann. Ganz oben ist gar eine glasüberdachte und von Palmen gesäumte Terrasse geplant. All diese Bereichen dienen vordergründig dem Sonnenuntergangs-Szenario, sollen aber tatsächlich auch für die Belegschaft des gesamten Komplexes nutzbar sein. Klingt jedenfalls schon einmal recht aufregend.

Seilbahnen statt simple Lifte

Nicht minder spektakulär – die Art und Weise, wie sich die Menschen in dem Bürohaus von A nach B bewegen sollen. Mit hochmodernen Seilbahnen! Diese sollen an den vertikal verlaufenden Außenringen genauso geführt werden, wie an einem vertikalen Glasband, das die zwei Seiten der eiförmigen Struktur miteinander verbindet.

Die Architekten dazu: „So wirkt es, als würden die einzelnen Büroetagen aus den Ringen emporwachsen.“ Durch die spiegelnden Prismascheiben die genutzt werden, würde auch dieser Special-Effect verstärkt werden. Nachsatz: „Unsere Architektur soll ganz im Sinne Hollywoods die Kraft der Fantasie zum Ausdruck bringen.“