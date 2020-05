Brutalismus revamped

Wir subtrahierten große Volumen, die sich tief in die Geschichte des Gebäudes graben.

Raad Studio

Die entkernte Betonstruktur verwendeten sie wie Bildhauer einen Rohling, setzten tiefe Schnitte, perforierten Wände und entfernten Geschoßdecken. „Wir subtrahierten große Volumen, die sich tief in die Geschichte des Gebäudes graben. So entstehen öffentliche Grünflächen und Verbindungen, die das Areal räumlich und historisch zusammenfügen“, heißt es in der Konzeptbeschreibung von The Strand.

Die mit Bedacht gesetzten Design-Elemente hauchen der monumentalen Ruine neues Leben ein. Anstatt die Betonstruktur zu verstecken, machte Raad Studio den béton brut zum minimalistischen Stilelement ihrer Konzeptstudie. Ein diagonales Volumen durchzieht den gesamten Bau und schafft im Innenhof einen Dreh- und Angelpunkt.

Ikone mit Charakter

Die Ruinen des römischen Bades unter dem Gebäude bilden eine Achse mit dem unterirdischen Garten auf der Höhe des einstigen Palastes, weiter durch die Lobby und den öffentlichen Platz bis hinauf zu einem Fenster zum Himmel. Überall dort, wo der diagonale Schnitt den Bestand kreuzt, entstehen öffentliche Räume.