Brücke in die Zukunft

Das Wort allein schon ist mehr als bloß die Beschreibung eines Bauwerks. Brücke. Da blitzen nicht nur Bilder der Golden-Gate-Bridge oder der Rialtobrücke vor dem inneren Auge auf. Da kommen einem Brückenbauer in den Sinn – Persönlichkeiten wie Michail Gorbatschow, Angela Merkel oder Nelson Mandela.

Die Brücke. Sie verbindet ursprünglich voneinander getrennte Welten. Stets und in jeglichem Kontext. Was für eine Metapher!

Theodor-Heuss-Brücke, neu gedacht

Wenn man so will, dann tritt nun das Deutsche Architekturbüro RKW sowohl als metaphorischer als auch substanzieller Brückenbauer in Aktion. Aber alles der Reihe nach. Weil nämlich die 1957 erbaute und 1,3 Kilometer lange Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf zweifelsohne saniert gehört, haben sich die findigen Architekten kurzerhand zu einem so genannten Initiativentwurf entschieden.