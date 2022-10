Bloß kein Pomp

Die betreffenden Räumlichkeiten waren ursprünglich Teil einer Teesortieranlage (ja, genau, russischer Tee …). Sie sollten in einen modernen Wohnraum umfunktioniert werden. „Die Bausubstanz ist ein hervorragendes Beispiel für Industriearchitektur“, so die Architekten. „Das hat uns auf Anhieb gereizt. Genauso wie der Umstand, dass wir auf sehr knappem Raum alles unterbringen mussten, was eine Wohnung eben benötigt.“

Platzzauber im Bauman Loft

So wurde zuerst einmal nach einer Option gesucht, wie man die Gesamtfläche künstlich vergrößern könnte. „Unsere Lösung bestand in der Einführung von Zwischenebenen unter Ausnutzung der Deckenhöhe von 4,3 Metern“, so die Architekten. Heißt: Eingang, Sofa und Küchenbereich befinden sich auf der untersten Ebene. Die zweite Ebene ist bis zur Höhe der Fensterbank angehoben und wird für das Schlafzimmer genutzt. Die dritte Ebene beherbergt Badezimmer und den Kleiderschrank.