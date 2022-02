Blaupause für urbanes Wohnen mit Wald

Der Masterplan von Foster + Partners basiert auf den Grundsätzen einer intelligenten Stadt mit autonomen Fahrzeugen, smart metern und Sensornetzen. Mit dem Projekt soll aber auch eine Blaupause für ein gesünderes und glücklicheres Leben in der Stadt geschaffen werden – urbanes Wohnen mit Wald eben.

Wohn-, Nachbarschafts- und Umweltdesign

Das Gelände sei in zwei Zonen unterteilt: Die nördliche enthalte gewerbliche und öffentliche Einrichtungen – mit Büros, Einzelhandels und Lebensmittelgeschäften sowie Unterhaltungs-, Kultur- und Sporteinrichtungen. Der größere südliche Teil diene in erster Linie dem Wohnen. In Anlehnung an die belebten Straßen in den traditionellen Stadtvierteln thailändischer Städte soll ein „erweiterbares Diagramm” von Gebäuden und sozialen Räumen entstehen.