Mit einer Bevölkerungszahl von 17,5 Millionen liegt Shenzhen im Südosten Chinas an dritter Stelle der größten Städte der Volksrepublik. Nicht verwunderlich also, dass der zweitgrößte Bezirk der Metropole allein mehr Einwohnerinnen und Einwohner hat als jede Stadt im deutschsprachigen Raum: Knapp vier Millionen wohnen in Longgang. Die Bevölkerungsdichte beträgt mehr als 10.000 Menschen pro Quadratkilometer. Zum Vergleich: In Berlin liegt sie bei rund 4.000. Inmitten des dichtverbauten Stadtgebiets von Longgang befindet sich mit dem Universiade Green Park ein wichtiger grüner Erholungsraum – und mittlerweile auch die Exhibition Hall des Shimao Shenzhen-Hong Kong International Centers, entworfen vom Architekturbüro SHUISHI mit Hauptsitz in Shanghai.