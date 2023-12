BIGs neues Headquarter

Kai-Uwe Bergmann, der Partner bei BIG ist, verwies in mehreren Kommentaren im sozialen Netzwerk LinkedIn auf die vielen Holzbauprojekte von BIG wie The Plus in Norwegen oder den neuen Terminal am Flughafen Zürich. Man dürfe sich allerdings keinen Illusionen hingeben: „Die Welt wird niemals vollständig aus Holz, Stampflehm und Myzel gebaut sein", schreibt der Architekt. "Deshalb nutzen wir das BIG HQ auch, um nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir die CO2-Emissionen in Beton und Stahl senken können. Im Hinblick auf das Bevölkerungswachstum braucht es praktikable Lösungen, die unsere planetaren Ressourcen im Gleichgewicht halten – Beton und Stahl werden in dieser Gleichung auch in Zukunft eine Rolle spielen.“