BIG, bigger, … Oslo Science City!

Für BIG-Chef Bjarke Ingels und sein Team ist dieses Großprojekt nicht das einzige, das Lösungen für nachhaltige Städte der Zukunft realisieren soll. Immerhin arbeiten die dänischen Baukünstler etwa auch an der emissionsfreien Stadt, die der Auto-Konzern Toyota in Japan plant. Und US-Milliardär Marc Lore holte sich Bjarke Ingels als Partner für seine Vision der neuen, nachhaltigen und in Wüstenlandschaft gesetzten Mega-Stadt Telosa.

Ob Letztere je errichtet werden wird, bleibt abzuwarten. Für Oslos Science City jedoch stehen die Zeichen nun auf „Start“ – und geben Anlass, Großes zu erwarten. Einen Wissenschafts-Hotspot, der nicht nur kluge Lösungen für Oslo selbst, sondern solche für die ganze Welt hervorbringt.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: BIG, Play-Time