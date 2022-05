BIG baut für Robert De Niro

In New York City entsteht ein Gebäude, das man durchaus als Meilenstein fürdie Stadt und die gesamte Filmindustrie bezeichnen kann: Der neue, außergewöhnliche Komplex der „Wildflower Studios“. Jüngst vom Department of Buildings genehmigt, können die Arbeiten an diesem Großprojektnun zügig vorangehen. „Großes“ versprechen sie in der Tat. Denn das dänische Erfolgsbüro BIG (Bjarke Ingels Group) hat eine Produktionsstätte entworfen, die ihresgleichen sucht: Das „erste vertikale Filmstudio der Welt“. Unter der Leitung von niemand geringerem als Oscar-Preisträger Robert De Niro.

Gestapeltes Bühnendorf

Im Gegensatz zu üblichen Anlagen nach Hollywood-Art, werden die neuen Wildflower Studios alles, was gebraucht wird, in übereinander gestapelten Räumlichkeiten bieten. Ein „vertikales Bühnendorf“ eben, das mit verhältnismäßig geringer Grundfläche auskommt. Dieses Konzept macht’s möglich, auch an Standorten wie in New York City’s Bezirk Queens eine perfekte Welt für Film- und Medienproduktionen zu schaffen.