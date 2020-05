Beton in der Wüste

Amey Kandalgaonkar ist ein Wiederholungstäter. Und sehr verliebt in Gesteins- und Wüstenformationen. Nach seinen Entwürfen für das „Haus im Felsen” und das „Felsenhaus 3” setzt der Architekt und Fotograf mit indischen Wurzeln noch eines drauf – das „Haus in der Wüste” in Wadi Rum in Jordanien.