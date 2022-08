Besser, grüner, sauberer

Die Officeflächen sind in 400 Quadratmeter große Einheiten gegliedert, die je nach Bedarf an- oder abgekoppelt werden können. Sollten also mehr Mitarbeiter der BSR ins Home-Office wechseln, können frei gewordene Einheiten extern vermietet werden. So wird auch bei den Arbeitsflächen nichts verschwendet. Alles bleibt im Kreislauf.

Text: Gertraud Gerst Visualisierungen: Franz&Sue