Berlins neue Spitze

Der Edge East Side strebt in Sachen Nachhaltigkeit eine Platin-Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) an. Ein gesundes Arbeitsklima in dem 35 Stockwerke hohen Turm soll die geplante WELL v2 Core & Shell Gold-Zertifizierung bescheinigen. Als Partner für die Architektur holte man sich ein Schwergewicht aus Dänemark: das Architekturbüro Bjarke Ingels.

Ein Kiez in der Vertikalen

Dieses lieferte einen Entwurf, der mit seiner markanten Fassade verspricht, zum neuen Blickfang in Berlins Skyline zu werden. Für Besucher der berühmten East Side Gallery wird er zum neuen Hintergrundmotiv werden, und Fahrgäste der U1 werden künftig täglich an der neuen Landmark vorbeifahren. Außerdem ist der Turm das neue Aushängeschild des in weiten Teilen fertiggestellten Mercedes-Benz-Quartiers.

Um den Turm möglichst gut in das städtische Gefüge einzubinden, setzten die Architekten auf ein Mixed-Use-Programm. Gemeinsam mit dem Bezirk und Partnern aus der Nachbarschaft erstellten sie ein Nutzungskonzept, das den umliegenden Stadtteil möglichst gut abbilden sollte. „Das ist eine Art vertikaler Kiez, der eine innere Nachbarschaft in einer vertikalen Struktur schafft“, formuliert es der zuständige Architekt Kai-Uwe Bergmann von BIG.