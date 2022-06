Bergbau für Fortgeschrittene

Eben diesen Blick zu erhalten, lag den Architekten besonders am Herzen. Aus diesem Grund wurden auch die Zufahrtsstraßen zum Resort an den Rand eines versenkten Hauptgrabens verlegt. „So bleiben die künstlichen Trassen hinter Landschaftshügeln versteckt. Diese halten zudem Lärm und Licht von Desert Rock ab. „So können die Gäste die Landschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit in vollen Zügen genießen“, sagen die umsichtigen Planer. Nachsatz: „Desert Rock ist eine der dramatischsten Wüstenlandschaften der Welt. Deshalb wollten wir sie mit unserer Architektur ehren und respektieren.“

Gut für die Umwelt, gut für den Gast

Doch das natürlich nicht nur mit dem optischen Anspruch. Das gesamte Projekt strebt die höchste LEED-Zertifizierungsstufe (Leadership in Energy and Environmental Design) an. Was bedeutet, dass das naturnahe Design auch noch in der Lage ist, den notwendigen Energieverbrauch minimal zu halten und parallel umliegende Grünflächen in einen Regenerierungsprozess zu integrieren. Das bedeutet: In der gesamten Anlage werden Wasserrückhaltungs-, -auffang- und -verteilungssysteme eingesetzt. Und für den Bau der Infrastruktur verwendet man ausschließlich lokale Materialien.