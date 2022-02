Beisl in Schwarzweiß

Die Altwiener Beislkultur hat in dem Wirtshaus am Heumarkt 25 die kulinarische Modernisierung der letzten Jahrzehnte unbeschadet überstanden. Auch als Sebastian Laskovsky das Lokal 2000 übernahm, hat sich nicht viel daran geändert. Das Interieur blieb über die Jahrzehnte beinah unberührt. Nur dem Keller des Gmoakellers haben die Wiener Architekten von Franz und Sue ein Make-over verpasst. Statt der alten Kegelbahn richteten sie einen weiteren Speisesaal ein. Kein leichtes Unterfangen an einem geschichtsträchtigen Ort wie diesem.

Eine Wiener Institution

Errichtet wurde das Haus samt Gaststätte im Jahr 1858 von Baumeister Anton Ölzelt. Damit zählt der Gmoakeller zu den ältesten Wiener Wirtshäusern und ist so etwas wie eine Institution. Hier wird nicht nur kulinarisches Kulturgut über Generationen bewahrt, sondern auch ein Flair konserviert, das auf seine über 160-jährige Geschichte verweist. Es ist ein bisschen, als wäre die Zeit hier in der alten Gaststube stehengeblieben.