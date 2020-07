„Beim Holzbau gilt: Wer A sagt, muss auch B sagen!“

Manche Menschen suchen Jahre lang und oft vergeblich nach dem, was man landläufig als „Lebensinhalt“ bezeichnet. Nach dem Thema, in dem man aufgeht, das einen im schönsten Wortsinn beflügelt und am Ende glücklich macht. Andere Menschen werden einfach von diesem Thema selbst gefunden. Zu eben diesen gehört Martin Aichholzer. Der in Wien lebende Architekt wurde bereits in seiner Studienzeit irgendwann Ende der 1980er-Jahre sozusagen von seinem Lebenswerkstoff für eben diesen begeistert. Und so kommt es, dass er heute zu den wenigen echten Holzbau-Experten des Landes zählt. Dementsprechend viel hat er über den Baustoff, der gerade wieder neu entdeckt wird, zu erzählen. Aber fangen wir trotzdem bei Ihm selbst an.

Wie kommt es, dass Sie vom Thema Holz so beseelt wurden?

Wenn Sie meine Visitenkarte lesen, dann steckt das schon im Namen: Aichholzer. Der Name ist Programm! (lacht) Nein, das ist natürlich bloßer Zufall. Aber es ist in der Tat ganz banal: In meiner Studienzeit hat mir mein Onkel, er ist Holzindustrieberater, das erste Holzbau-Projekt zukommen lassen. Und dabei ist sofort der Funke übergesprungen, es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick.

Liebe hin oder her: Gerade in den 80ern und 90ern war Holzbau noch kein echtes Thema. Wie kam es, dass Sie sich mit ihrem Architektur-Studio trotzdem so früh darauf spezialisiert haben?

Das ist so wie bei vielen Dingen im Leben: Wenn man eine gewisse Qualität für sich entdeckt, die auch mit dem Gewissen vereinbar ist, dann will man einfach dabeibleiben. Das ist so. Wenn man draufkommt, dass man etwas macht, das einem gut tut und noch dazu anderen auch guttut, dann wird dieser Effekt noch einmal verstärkt. Kombiniert man diesen Effekt damit, dass wir alle soziale Wesen sind, die Anerkennung suchen und man diese dann auch noch bekommt, dann bekommt das eine Dynamik, die nicht aufzuhalten ist. Und dann kann man im Idealfall auch andere mit seiner Vision anstecken. Ich denke, genau das ist bei mir passiert. Inzwischen haben wir über 300 Projekte gebaut von denen wirklich der Großteil nachhaltig gebaut oder zumindest mit nachhaltigen Elementen gespickt war.

Wenn ich weiß, wie ich diesen Herausforderungen begegne, kann ich sie alle lösen. Aber ich muss eben wissen, wie.

Martin Aichholzer, Architekt

Was macht diese Art zu bauen offenbar so komplex, dass sich so wenige drüber trauen?

Um mit Holz bauen zu können, muss man sich zusätzlich zu seinem Kerngebiet in vielen Randbereichen auskennen. Schließlich sind manche Bedenken, was diesen Baustoff betrifft, durchaus nicht von der Hand zu weisen: Holz brennt. Stimmt. Holz hat beim Schall ziemliche Challenges. Stimmt. Holz hat bei der Feuchtigkeit Probleme. Stimmt auch. Großes ABER: Wenn ich weiß, wie ich diesen Herausforderungen begegne, kann ich sie alle lösen. Aber ich muss eben wissen, wie. Und dann ist es gar keine so große Challenge mehr.

Bleiben wir kurz bei diesen Reizwörtern: Brennen Holzhäuser wirklich wie Zunder?

Holz brennt grundsätzlich, das wissen wir. Aber es brennt kontrolliert und zündet sich in der Regel nicht selbst an. Das heißt, wenn irgendwo etwas brennt, hat es einen Kabelbrand oder irgendeine andere Zündquelle gegeben, die nicht die Konstruktion selbst ist. Aber selbst, wenn die Oberfläche brennt, verkohlt sie und diese Kohleschicht verhindert, dass das Holz weiterbrennt. Außerdem hat Holz selbst im Brandfall einen isolierenden Charakter. Eine massive Holzplatte dämmt besser, als Beton und hält Feuer auch sehr lange stand. Prinzipiell ist das Risiko, dass ein Holzhaus zur Feuerfalle für Menschen wird, nicht größer als bei einem konventionell gebauten Haus.