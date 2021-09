Baumhaus der Superlative

Das ökologische Konzept umfasst neben der Holz-Hybrid-Bauweise mit entsprechender CO₂-Speicherung auch die Verwendung von recycelten Baumaterialien, die Produktion von Sonnenstrom und die Aufbereitung von Regenwasser. „Damit steht das Gebäude an der Speerspitze der architektonischen Nachhaltigkeit“, verspricht das Londoner Architekturbüro, das auch für die Entwürfe von Oakwood Timber Tower in London und The Lodge in Den Haag verantwortlich ist.

Schon 2024 soll das Tree House Rotterdam das neue Stadtbild prägen. Ob es tatsächlich gebaut wird, ist derzeit allerdings unklar. Die Bauarbeiten hätten bereits in diesem Jahr beginnen sollen, doch der Baustart wurde laut Architekten verschoben.

Text: Gertraud Gerst Visualisierungen: PLP Architecture

