Baroque-Chic im runderneuerten Hotel Weisses Kreuz

Verspieltes Haus mit vielen Überraschungen

Jede Etage scheint mit einer Art Highlight aufzuwarten: So ist es im 1. Stock das Zimmer „Superpatio“ – eine grüne Dschungeloase. Im zweiten Obergeschoss kann man in der „Mozart-Suite“ nächtigen, mit einem Billardtisch als Zeitvertreib. In der 3. Etage schließlich findet sich die „strenge” Besenkammer – das kleinste Zimmer des Hotels. Mit unverputzten Wänden, aber mit (signiertem) Tennisschläger an der Wand. Das vierte Obergeschoss bietet das „Golden Roof“-Zimmer, in Gold getaucht. Vom Erker aus kann man dort – erraten – das Goldene Dachl erspähen.

Text: Linda Benkö Fotos: Alex Filz