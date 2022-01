„Baiser“ für Wissenschaft & Technik

Der Entwurf fürs Hainan Science and Technology Museum in Haikou City basiert auf der Dualität des Standorts. Der geschmackvolle Neubau wächst an der Westküste von Haikou, wo urzeitlicher Regenwald und zeitgemäße Architektur aufeinandertreffen. In direkter Nachbarschaft befinden sich Sportstadien und ein Feuchtgebiete-Nationalpark.

Büro MAD mag's ungewöhnlich

Für das von Architekt und Gründer Ma Yansong geleitete Büro MAD ist der neue Bildungsbau bereits das zweite öffentliche Großprojekt in Hainan. Und wie schon das im Frühjahr 2021 eröffnete Cloudscape of Haikou (vormals „Wormhole Library“) beeindruckt auch dieses vor allem, aber nicht allein durch extravagante Form.