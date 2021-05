Back to the Roots

Roots ist ein Pionierprojekt für einen Wandel hin zu nachhaltigem Wohnungsbau in der Hansestadt Hamburg. Jan Störmer, Architekt

Beim Bau ihres eigenen Headquarters geht die Stadt mit gutem Beispiel voran. Der Sitz der HafenCity Hamburg GmbH wird als „Null-Emissionshaus“ in jeder Hinsicht CO₂-neutral sein – von der Errichtung über den Betrieb bis hin zum Rückbau und zur Entsorgung.

Das höchste Holzhochhaus Deutschlands

In der östlichen HafenCity ist die Dichte an Baukränen besonders hoch. Seit 2017 werden hier nur noch Gebäude nach dem höchsten Platin-Standard geplant. Der Baulärm auf dem circa 3.200 Quadratmetergroßen Baufeld 102 an der Lucy-Borchardt-Straße wird in Summe deutlich geringer ausfallen als bei anderen Baustellen. Hier entsteht nämlich das Wohnprojekt Roots, und zwar in modularer Holzbauweise. Kompakte Fertigteile aus Holz werden in Werkhallen vorgebaut und später an Ort und Stelle modellbauartig zusammengesetzt. Das reduziert Bauzeit, Lärm und Abfall.