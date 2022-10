Autarkie im Glashaus

In der Anschaffung sei ein Naturhaus zwar teurer, erklärt Solvarm, der mit seiner Familie selbst seit 15 Jahren in einem Blockhaus unter dem Glassturz lebt. „Betrachtet man so ein Haus allerdings über einen Zeitraum von 50 Jahren und sieht, was es an Energie und Nahrung produziert, dann sieht die Rechnung ganz anders aus“, so Solvarm gegenüber Göteborgs-Posten. Langfristig würde sich die Investition in die Versorgungsunabhängigkeit auf jeden Fall rechnen. Von den aktuell hohen Energiekosten ist der Naturhausbewohner jedenfalls nicht betroffen.

Sonnenstrom und Wasserkreislauf

Das klimasmarte Haus Atri produziert Strom über Photovoltaikpaneele, die in das Glasdach integriert sind und die zentrale Batterie des Hauses speisen. Im Winter kommen Warmwasser und Heizung von einem Holzofen in der Küche, mit dem zugleich auch gekocht werden kann. An ganz dunklen Wintertagen sollten die Bewohner stets den Batteriestand und den eigenen Stromverbrauch im Kopf haben. Alternativ lässt sich die Batterie auch mit einem Notstromaggregat aufladen.