Auf kleinen grünen Füßen unterwegs

Ein zentrales Oberlicht lässt zudem natürliches Licht in den Innenraum fallen und reduziert den Bedarf an künstlicher Beleuchtung. Und die Verglasung verfügt über Photovoltaik-Technologien zur hauseigenen Stromerzeugung.

Ombú: Arbeiten im Freien

Für viel Grün ist bei dem Herzeige-Projekt ebenfalls gesorgt. Norman Foster, Gründer und Executive Chairman von Foster + Partners, dazu: „Ombú macht aus einer Industriebrache einen neuen Garten in der Stadt. Dank des günstigen Klimas in Madrid können die Arbeitsplätze sowohl draußen als auch drinnen sein, was einen flexiblen und wünschenswerten Lebensstil ermöglicht. Natürliche Materialien werden in das bestehende Gebäude eingebracht und tragen so zu biophilen Räumen bei, die dem Wohlbefinden und der Produktivität förderlich sind.“