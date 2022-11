Auf indigenen Spuren erbaut

Am nötigen Kleingeld für die Umsetzung der Gallery wird es jedenfalls nicht scheitern. Insgesamt 400 Millionen Kanadische Dollar (CAD) – das sind ungefähr 360 Millionen Euro – soll die Neugestaltung kosten.

Große Spende

Zudem wurde erst vor kurzem bekannt, dass das Projekt eine Spende in Höhe von 100 Millionen CAD von der Audain Foundation erhalten wird. Es stellt die größte einzelne Geldspende an eine Kunstgalerie in der kanadischen Geschichte dar, behauptete zumindest die Vancouver Art Gallery.

Zuvor hatte bereits ein privater Clan eine Spende in Höhe von 40 Millionen CAD für das Projekt geleistet. Als Gegenleistung soll das Gebäude in Zukunft Chan Center for the Visual Arts genannt werden. Woher das restliche Geld für die Finanzierung kommen sollte, steht noch nicht fest – wird aber in Anbetracht der bereits aufgebrachten Summe kein großes Thema werden.

Wann die größte Kunstgalerie im Westen Kanadas umziehen wird, ist ebenso wenig klar. Es wird allerdings gemunkelt, dass schon in den nächsten Monaten mit dem Bau gestartet werden soll.Bis es soweit ist, kann man sich an den beeindruckenden Renderings erfreuen. Ist doch auch eine Art Kunst, oder?

Text: Sandra Rainer Bilder: Herzog & de Meuron