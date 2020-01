Auf der dunklen Seite des Mondes

Wen Ihnen jemand am Ende der langen Dlouhá Straße am Eck zum Altstädter Ring im Herzen Prags eine „gute Nacht“ wünscht, sollen sie keineswegs schnurstracks ins Bett flüchten. Vielmehr gilt diese Phrase unter Eingeweihten seit wenigen Wochen als charmante Einladung in eine ganz besondere Lokalität: in den „Moon Club“. Ein Ort, an dem die dunkle Seite des Mondes aktuell neu definiert wird.

Bevor der Mond aufging

Und zwar ausschließlich positiv – denn die beiden Kreativ-Studios Formafatal und Machar&Teichman ließen hier wahrlich Interior-Träume wahr werden. Aber beginnen wir dort, wo auch die Arbeit der beiden Agenturen vor etwas mehr als einem Jahr ihren Anfang nahm: Am Ursprung des Objekts. Dieses hatte bis vor einigen Jahren alles andere als den coolen Beat, vielmehr residierte in dem Gebäude eine eher verstaubte alte Prager Bank auf den 740 Quadratmeter großen Altbauflächen.

Und so lautete der Auftrag der erfahrenen Club-Betreiber an die Innenarchitekten ganz klar: Raus mit den alten Vibes! Um das auch wirklich zustande zu bringen, wurde schon in der Ausschreibung die Latte hoch gelegt: Ziel sei es, ein Lokal in Prag zu etablieren, das dank eines besonderen Interiors schon auf den ersten Blick ein höheres Niveau verspricht, als man es bis dato in der Stadt kenne.