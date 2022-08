Auf dem Weinberg der Ewigkeit

Die Bezeichnung Pritzker-Preisträger allein wäre schon besonders. Doch sie würde das Werk von Oscar Niemeyer keineswegs ausreichend huldigen. Wenn das überhaupt möglich ist, dann vielleicht eher anhand einer Tatsache: Nicht nur, dass zahlreiche öffentliche Gebäude, die der Star-Architekt zu Lebzeiten in Brasiliens Hauptstadt Brasilia errichtet hat, zum Weltkulturerbe ernannt wurden. 2013, ein Jahr nach seinem Tod, wurden gar seine architektonischen Zeichnungen und Baupläne von der UNESCO zum Weltdokumentenerbe erklärt!

Ein Name, der die Welt bewegt

In seinen 104 Lebensjahren hat Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho – wie er in vollem Namen heißt – mit seinen Bauten also wahrlich die Welt bewegt.