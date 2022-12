Architektur, die gesund macht

Die Holzfachwerkträger verlaufen über drei Geschosse und haben mehr als nur eine tragende Funktion. In den lichtdurchfluteten Zimmern bilden sie mit ihrer naturbelassenen Oberfläche eine Einheit mit dem Holzmobiliar. Eine gemütliche Bank schließt direkt an die großflächige Glasfassade an, mit dem schräg verlaufenden Brettschichtholzträger als funktionaler Lehne. Von hier oben hat man einen großzügigen Ausblick über die Stadt Tübingen bis hin zur Schwäbischen Alb. Was klingt wie das Konzept eines neuen Wellness-Hotels ist in Wahrheit der Entwurf für die Neue Medizinische Klinik in Tübingen. Mit ihrem Konzept, das auf eine heilsame und nachhaltige Umgebung setzt, haben White Arkitekter und HPP Architekten den Zuschlag für den Klinikneubau bekommen.

Am Ursprung von Gesundheit

Im Mittelpunkt dieses Konzeptes steht die Nachhaltigkeit im Bau und im Betrieb des Gebäudes sowie eine positive Wirkung der Architektur auf den Menschen. Salutogenese ist der medizinische Fachbegriff, der in diesem Zusammenhang gerne fällt. Er geht auf den Soziologen Aaron Antonovsky zurück und beschreibt die Entstehung von Gesundheit. Damit lieferte er in den 1970er-Jahren einen komplementären Terminus zur Pathogenese, die die Entstehung und Entwicklung von Krankheiten beschreibt.

Die natürlichen Holzoberflächen im Pflegebereich des Klinikbaus schaffen zum einen eine gesundheitsförderliche Umgebung, die durch diverse Studien belegt ist. Zum anderen stellen die Architekten in ihrem Entwurf den Menschen und die Natur in den Mittelpunkt und liefern so ein sinnstiftendes Narrativ, das nach Antonovsky zu jenen Faktoren zählt, die das Befinden des Menschen positiv beeinflussen. Die Architektur soll also einen idealen Nährboden bilden, auf dem die Gesundheit gedeihen kann – und zwar sowohl die der Patienten als auch die des Personals.