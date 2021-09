Architektur, die Bildung fördert

Auch in Sachen Nachhaltigkeit stecken viel Wissen und Erfahrung in diesem spannenden Projekt. So verfügt das Conradhuis unter anderem über ein BREEAM-Excellence-Zertifikat. Und es erfüllt die Vorgaben der Regierungsrichtlinie zur Senkung des Energieverbrauchs in Bildungsgebäuden. Um diese Ziele zu erreichen, setzten die Architekten auf grüne Technologien und recycelbare Materialien.

Sparsam und effizient

Smarte LED-Beleuchtung im gesamten Gebäude, klimatisierte Decken und Belüftung mit sauberem Luftaustausch sorgen für ein angenehmes, energiesparendes Ambiente. Begrünte Dächer, ein saisonales Wärmespeichersystem und Fassadenschirme für den Sonnenschutz tragen ebenfalls zur Nachhaltigkeit des Neubaus bei. Durch die Kombination aller getroffenen Maßnahmen soll das Conradhuis 40 Prozent weniger Energie benötigen als die niederländischen Bauvorschriften empfehlen.