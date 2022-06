Architektonischer Einblick in die Shu-Kultur

Selten hat ein Entwurf in der musealen Architektur so stark Referenz auf einzelne Exponate genommen, wie jener von MAD Architects für das Sanxingdui-Museum. Das liegt ganz offenkundig an der Faszination, die von den im westlichen Teil der Stadt Guanghan in der Provinz Sichuan ausgegrabenen Relikten, allen voran den Bronze- und Goldmasken, ausgeht. Die Fundstücke der Sanxingdui-Zivilisation in der chinesischen Chengdu-Ebene werden mitunter sogar als bedeutender als die Krieger der Terrakotta-Armee eingestuft.